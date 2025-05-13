Зеленский заявил, что не запрещал себе переговоры с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действие указа, запрещающего переговоры с Россией, его самого не касается. Об этом сообщает его офис.
Он указал, что никто, кроме него, «не может вести переговоры относительно суверенитета Украины», что также подтверждает конституция страны.
«Никто, кроме меня, не может вести соответствующие переговоры с лидером России и других стран. Это мои права и обязанности. Я ничего себе не запрещал», - подчеркнул украинский лидер.
Ранее директор Института политических исследований Сергей Марков заявил, что встреча президента РФ Владимира Путина с Зеленским возможна только при выполнении ряда условий, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru