Зеленский заявил, что не запрещал себе переговоры с РФ

Он указал, что никто, кроме него, «не может вести переговоры относительно суверенитета Украины», что также подтверждает конституция страны.

«Никто, кроме меня, не может вести соответствующие переговоры с лидером России и других стран. Это мои права и обязанности. Я ничего себе не запрещал», - подчеркнул украинский лидер.

Ранее директор Института политических исследований Сергей Марков заявил, что встреча президента РФ Владимира Путина с Зеленским возможна только при выполнении ряда условий, сообщает RT.

