Россиянам назвали симптомы энцефалита

Он указал, что затем боли «начинаются во всех периферических нервах, спинном мозге и так далее».

Врач отметил, что энцефалит может не проявляться до полугода.

«Продолжительность инкубационного периода зависит от дозы вирусов, которая введена при укусе клеща, иммунитета человека и некоторых других факторов», - пояснил Жемчугов.

Эксперт добавил, что при укусе клеща необходимо извлечь его и сдать на анализ, чтобы своевременно приступить к лечению.

Ранее врач-эксперт Александра Филева заявила, что характерным симптомом иксодового клещевого боррелиоза, или болезни Лайма, является кольцевидное покраснение кожи, сообщает «Свободная пресса».