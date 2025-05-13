Россиянам назвали симптомы энцефалита

Основными симптомами энцефалита являются высокая температура и сильная головная боль. Об этом сайту aif.ru заявил доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

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Он указал, что затем боли «начинаются во всех периферических нервах, спинном мозге и так далее».

Врач отметил, что энцефалит может не проявляться до полугода.

«Продолжительность инкубационного периода зависит от дозы вирусов, которая введена при укусе клеща, иммунитета человека и некоторых других факторов», - пояснил Жемчугов.

Эксперт добавил, что при укусе клеща необходимо извлечь его и сдать на анализ, чтобы своевременно приступить к лечению.

Ранее врач-эксперт Александра Филева заявила, что характерным симптомом иксодового клещевого боррелиоза, или болезни Лайма, является кольцевидное покраснение кожи, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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