Россиянам назвали симптомы энцефалита
Основными симптомами энцефалита являются высокая температура и сильная головная боль. Об этом сайту aif.ru заявил доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Он указал, что затем боли «начинаются во всех периферических нервах, спинном мозге и так далее».
Врач отметил, что энцефалит может не проявляться до полугода.
«Продолжительность инкубационного периода зависит от дозы вирусов, которая введена при укусе клеща, иммунитета человека и некоторых других факторов», - пояснил Жемчугов.
Эксперт добавил, что при укусе клеща необходимо извлечь его и сдать на анализ, чтобы своевременно приступить к лечению.
Ранее врач-эксперт Александра Филева заявила, что характерным симптомом иксодового клещевого боррелиоза, или болезни Лайма, является кольцевидное покраснение кожи, сообщает «Свободная пресса».
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