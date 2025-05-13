Келлог: США обсуждают размещение европейских военных к западу от Днепра
США в рамках урегулирования российско-украинского конфликта рассматривают возможность размещения сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра. Об этом сообщил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в интервью Fox News.
По его словам, речь идет о «силах устойчивости», куда войдут британцы, французы, немцы, а также поляки. Они должны, как утверждает Келлог, находиться к западу от реки Днепр, «вне зоны контакта».
Россия неоднократно выступала против присутствия военнных стран Европы на территории Украины.
Турция готовится принять 15 мая в Стамбуле новые прямые переговоры России и Украины. Келлог заявил, что если президент РФ Владимир Путин прибудет на переговоры в Турцию, тогда туда приедет и американский лидер Дональд Трамп.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее сегодня заявил, что действие указа, запрещающего переговоры с Россией, его самого не касается. Он неоднократно заявил за последние дни, что готов к прямой встрече с Путиным в Стамбуле.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru