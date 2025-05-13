Келлог: США обсуждают размещение европейских военных к западу от Днепра

США в рамках урегулирования российско-украинского конфликта рассматривают возможность размещения сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра. Об этом сообщил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в интервью Fox News.

По его словам, речь идет о «силах устойчивости», куда войдут британцы, французы, немцы, а также поляки. Они должны, как утверждает Келлог, находиться к западу от реки Днепр, «вне зоны контакта».

Путин назвал «придурками» тех, кто вводит санкции против России

Россия неоднократно выступала против присутствия военнных стран Европы на территории Украины.

Турция готовится принять 15 мая в Стамбуле новые прямые переговоры России и Украины. Келлог заявил, что если президент РФ Владимир Путин прибудет на переговоры в Турцию, тогда туда приедет и американский лидер Дональд Трамп.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сегодня заявил, что действие указа, запрещающего переговоры с Россией, его самого не касается. Он неоднократно заявил за последние дни, что готов к прямой встрече с Путиным в Стамбуле.


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ФОТО: ТАСС
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