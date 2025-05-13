Келлог: США обсуждают размещение европейских военных к западу от Днепра

США в рамках урегулирования российско-украинского конфликта рассматривают возможность размещения сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра. Об этом сообщил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в интервью Fox News.

По его словам, речь идет о «силах устойчивости», куда войдут британцы, французы, немцы, а также поляки. Они должны, как утверждает Келлог, находиться к западу от реки Днепр, «вне зоны контакта».