Путин назвал одну из главных проблем в экономике России

На встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» он указал, что в настоящее время «необходимо осуществить мягкую посадку».

«Чтобы добиться ситуации, при которой Центробанк понизил бы ключевую ставку», - добавил глава государства.

Ранее в Центробанке заявили, что вероятность повышения ключевой ставки сохраняется, однако она снизилась в сравнении с мартом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».