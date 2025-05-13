Путин назвал одну из главных проблем в экономике России
13 мая 202516:50
Одна из главных проблем в российской экономике является высокая инфляция. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» он указал, что в настоящее время «необходимо осуществить мягкую посадку».
«Чтобы добиться ситуации, при которой Центробанк понизил бы ключевую ставку», - добавил глава государства.
Ранее в Центробанке заявили, что вероятность повышения ключевой ставки сохраняется, однако она снизилась в сравнении с мартом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru