Путин назвал одну из главных проблем в экономике России

Одна из главных проблем в российской экономике является высокая инфляция. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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На встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» он указал, что в настоящее время «необходимо осуществить мягкую посадку».

«Чтобы добиться ситуации, при которой Центробанк понизил бы ключевую ставку», - добавил глава государства.

Ранее в Центробанке заявили, что вероятность повышения ключевой ставки сохраняется, однако она снизилась в сравнении с мартом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
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