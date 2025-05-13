Депутат Останина призвала лишить Депардье российского гражданства

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина призвала лишить Жерара Депардье гражданства РФ после вынесения актеру судом Парижа приговора по делу о сексуальных домогательствах.

По словам Останиной, Депардье получил российское гражданство, когда еще не было судебного решения, но «сейчас это вопрос уже другого порядка». Парламентарий выразила сожаление, что в российском законодательстве нет пункта о лишении гражданства за преступления сексуального характера.

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«Это заслуживает того, чтобы этого человека не было в нашей стране, он не был гражданином Российской Федерации», - утверждает Останина в беседе с «Газетой.Ru».

Суд Парижа сегодня вынес приговор Депардье по делу о сексуальных домогательствах на съемках фильма «Зеленые волны» в 2021 году. Актера признали виновным в сексуальным насилии над двумя женщинами и приговорили к 18 месяцам условного срока. Депардье вину не признал, а также заявил, что не знает точно, что такое сексуальное насилие.


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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:Гражданство РФДепутатыЖерар Депардье

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