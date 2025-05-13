Путин призвал не пускать обратно в РФ невыгодные для страны компании

На встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» он подчеркнул, что пускать обратно нужно те компании, возвращение которых выгодно России.

«Не выгодно – надо найти тысячу причин, почему её здесь не должно быть, той или иной компании», - указал глава государства.

Он добавил, что при решении подобных вопросов Россия будет учитывать поведение ушедших компаний за последние три года.

Ранее глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг заявил, что переговоры о возвращении в РФ целесообразны далеко не со всеми иностранными компаниями, поскольку их место уже заняли отечественные предприятия, сообщает «Свободная пресса».

