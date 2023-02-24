Боррель: Евросоюз не хочет разрушения России

Евросоюз поддерживает Украину не для того, чтобы добиться «разрушения» России. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской газете Periodico.

«Разрушает систему безопасности». Боррель оценил решение России по ДСНВ

По словам дипломата, ЕС оказывает помощь Киеву не для «политических изменений в России».

«Откровенно говоря, мы не хотим разрушения России», — указал Боррель.

Глава евродипломатии отметил, что не все страны ЕС относятся к украинскому конфликту одинаково: одна из стран скептически относится к последствиям санкций в отношении России и считает, что ЕС «сам себе стреляет в ногу».

Ранее Боррель заявил, что российская экономика «неплохо» чувствовала себя в прошлом году, несмотря на санкции.

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ФОТО: РИА Новости
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