Боррель: Евросоюз не хочет разрушения России

По словам дипломата, ЕС оказывает помощь Киеву не для «политических изменений в России».

«Откровенно говоря, мы не хотим разрушения России», — указал Боррель.

Глава евродипломатии отметил, что не все страны ЕС относятся к украинскому конфликту одинаково: одна из стран скептически относится к последствиям санкций в отношении России и считает, что ЕС «сам себе стреляет в ногу».

Ранее Боррель заявил, что российская экономика «неплохо» чувствовала себя в прошлом году, несмотря на санкции.

