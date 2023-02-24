Боррель: Евросоюз не хочет разрушения России
Евросоюз поддерживает Украину не для того, чтобы добиться «разрушения» России. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской газете Periodico.
По словам дипломата, ЕС оказывает помощь Киеву не для «политических изменений в России».
«Откровенно говоря, мы не хотим разрушения России», — указал Боррель.
Глава евродипломатии отметил, что не все страны ЕС относятся к украинскому конфликту одинаково: одна из стран скептически относится к последствиям санкций в отношении России и считает, что ЕС «сам себе стреляет в ногу».
Ранее Боррель заявил, что российская экономика «неплохо» чувствовала себя в прошлом году, несмотря на санкции.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+13 829 / сут.
Умерли
396 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+12 618 / сут.
- Вячеслав Гладков рассказал о состоянии своего здоровья в больнице
- Столтенберг пригласил Зеленского на июльский саммит НАТО в Вильнюсе
- За границу и дальше. В России поддерживают расширение СВО из-за поставок западного оружия Киеву
- СМИ: Белгородского губернатора госпитализировали с отравлением
- Боррель: Евросоюз не хочет разрушения России
- Здание Российского центра науки и культуры в Кишиневе облили красной краской
- В Британии исключили поставки истребителей Украине в ближайшее время
- Санкционный бумеранг. Ограничения против России опасны реакцией Китая
- Летевший из Сочи самолет совершил аварийную посадку в Красноярске
- Путин инициировал процедуру формирования нового состава Общественной палаты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru