На участке побережья Анапы снова нашли выбросы мазута

Мазут был найден на участке пляжа возле отеля «Пляжный поселок» в Анапе.

Повторные выбросы мазута на побережье Черного моря после аварии с танкерами не фиксировали с 28 апреля.

За последние две недели бронирования летнего отдыха в Крыму выросли на 44%, если сравнивать с тем же периодом в прошлом году, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Там отметили, что перераспределение туристов из Анапы уже идет полным ходом, Крым примет большую часть туристов на себя.

