На участке побережья Анапы снова нашли выбросы мазута

Новые выбросы мазута обнаружили на пляже Анапы в Краснодарском крае. Как сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале, загрязнение одного из участков побережья было незначительным, его обнаружили в ходе утреннего мониторинга. Нефтепродукты оперативно убрали.

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Мазут был найден на участке пляжа возле отеля «Пляжный поселок» в Анапе.

Повторные выбросы мазута на побережье Черного моря после аварии с танкерами не фиксировали с 28 апреля.

За последние две недели бронирования летнего отдыха в Крыму выросли на 44%, если сравнивать с тем же периодом в прошлом году, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Там отметили, что перераспределение туристов из Анапы уже идет полным ходом, Крым примет большую часть туристов на себя.

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ФОТО: Ирина Иванчук
ТЕГИ:ЭкологияНефтепродуктыАнапа

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