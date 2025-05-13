Путин назвал «придурками» тех, кто вводит санкции против России

В ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» он указал, что следует быть готовыми к любым действиям недоброжелателей.

«Кажется, что не будут делать. Того-то и того-то не будут делать точно, потому что это им вредит. Но делают же, придурки», - сказал глава государства.

Путин также добавил, что пугаться новых санкций нельзя, так как тот, кто начинает пугаться, «тот сразу всё проиграет».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что лидеры стран Евросоюза намерены дождаться возможных переговоров России и Украины в Турции, прежде чем начнут требовать от США введения новых антироссийских санкций, напоминает «Свободная пресса».

