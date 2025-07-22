Священник РПЦ усомнился в эффективности запрета «несуществующего» движения сатанизма

Иеромонах Димитрий (Першин) заявил НСН, что признание движения сатанизма экстремистским вызовет противоположную желаемой реакцию.

Законодательный запрет сатанизма как международного движения избыточен, он достоин лишь презрения и брезгливости. Об этом в комментарии НСН заявил иеромонах Русской православной церкви Димитрий (Першин).

Верховный суд 22 июля рассмотрит иск Генпрокуратуры о признании экстремистским и запрете на территории России «международного движения сатанизма». Однако размытость термина и отсутствие единого юридического лица могут затруднить применение запрета на практике. Как отмечают «Известия», он, в частности, может затронуть продавцов ритуальной атрибутики, некоторых рок-музыкантов, шоу на федеральных каналах, связанные с ритуалами.

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«В настоящее время отсутствует юридически оформленное международное объединение, которое бы соответствовало заявленному названию. Термин «сатанизм» сам по себе представляет собой широкий и расплывчатый конструкт, охватывающий как радикальные формы девиантного поведения, так и элементы массовой культуры, не несущие в себе реального общественного вреда. Нужно не запрещать, а просвещать. Запрет несёт в себе не только инструментальную, но и символическую нагрузку. Он выступает как признание значимости и силы объекта запрета. С позиции культурной политики, сам факт необходимости борьбы с явлением на уровне уголовного или административного законодательства может быть воспринят как признание его опасности, влиятельности и организованности. Тем самым создаётся мнимый ореол противника, «достойного» репрессий, что непроизвольно усиливает его привлекательность для части маргинализированной аудитории. Таким образом, юридическая борьба с подобным феноменом может достичь прямо противоположного результата: не ослабить, а легитимировать в глазах части общества его присутствие как серьёзного и даже «мощного» вызова», - отметил собеседник НСН.
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По словам отца Димитрия, в случае религиозного учения запрет постулирует наличие таких вопросов, на которые действующие религиозные, общественные и государственные институты не способны дать убедительный и рациональный ответ, тем самым подрывая их авторитет.

«Подобные явления заслуживают публичного разоблачения и высмеивания. Сатанистская риторика и символика должны становиться объектом не страха, а культурной иронии, критического анализа и интеллектуального обесценивания. Системное обучение основам естествознания, критического мышления и философии способно сформировать устойчивость к манипуляциям со стороны оккультных и псевдорелигиозных групп», - подчеркнул представитель РПЦ.

По словам иеромонаха, в современном государстве каждый человек сам отвечает за свои поступки, в том числе, в области духовной практики, при условии, если гражданин не причиняет вред другим людям. Если же это происходит, то для пресечения каких-либо преступлений более чем достаточно действующей правовой базы.

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«Нужна система образования, которая показывала бы, что любого рода магические или оккультные практики не имеют ничего общего ни с объективной, научной картиной мира, ни со свободой человека, о которой возвещает высокая иудео-христианская культура, укорененная в библейской традиции. Христианство и фундаментальная наука едины в этом свидетельстве о высшем призвании человека. Если же говорить об адекватных правовых мерах реагирования, речь здесь должна идти о конфессиональной неанонимности - любой религиозный проповедник, который приходит ко мне в гости, должен заранее сообщить мне о том, какое именно религиозное объединение он представляет. Чтобы под видом традиционных религий не приходили адепты, скажем, Блаватской, Рерихов или Дугина. А дальше человек вправе сам решать, что ему выбрать. Если свободные, мыслящие люди совершат ошибку, они должны сами за это расплачиваться. Если же действие этой организации причиняет какой-либо ущерб - имущественный, моральный, всё это регламентируется соответствующим законодательством. И тут не важно, представители ли это религиозной организации или какая-то мошенническая бизнес-структура», - подчеркнул эксперт.

Ранее народный артист России Николай Бурляев заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что менее 10% фильмов из тех, что представлены сейчас в российском прокате, можно отнести к духовно-нравственному кино: всё остальное – «один сплошной сатанизм и непотребство».

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ФОТО: ТАСС / Михаил Почуев
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