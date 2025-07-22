Законодательный запрет сатанизма как международного движения избыточен, он достоин лишь презрения и брезгливости. Об этом в комментарии НСН заявил иеромонах Русской православной церкви Димитрий (Першин).

Верховный суд 22 июля рассмотрит иск Генпрокуратуры о признании экстремистским и запрете на территории России «международного движения сатанизма». Однако размытость термина и отсутствие единого юридического лица могут затруднить применение запрета на практике. Как отмечают «Известия», он, в частности, может затронуть продавцов ритуальной атрибутики, некоторых рок-музыкантов, шоу на федеральных каналах, связанные с ритуалами.