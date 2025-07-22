Минтранс готовит изменения в ПДД по парковке самокатов и моноколес

Министерство транспорта России рассматривает возможность корректировки Правил дорожного движения (ПДД) в части регулирования парковки средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом стало известно из письма ведомства в ответ на обращение сенатора Артема Шейкина, сообщает «Газета.Ru».

Согласно документу, в Минтрансе поддержали предложение о введении требований к сервисам проката СИМ — в частности, об их обязанности оперативно реагировать на жалобы и эвакуировать неправильно припаркованные устройства. Ведомство также отметило необходимость рассматривать вопросы парковки СИМ в связке с развитием дорожного сервиса, городской инфраструктуры и зарядных станций.

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Шейкин, со своей стороны, заявил изданию, что проблема стихийной парковки особенно актуальна для плотнозастроенных городов и требует системного решения. Он сообщил, что в конце осени на площадке Совета Федерации состоится круглый стол с участием Минтранса и других заинтересованных сторон, где инициатива будет обсуждаться более подробно.

По его словам, поправки в ПДД могут быть подготовлены уже к ноябрю. Сенатор выразил благодарность Минтрансу за поддержку идеи обязать кикшеринговые компании быстрее устранять нарушения. Он считает, что такие меры повысят безопасность, сократят число конфликтных ситуаций и сделают городскую среду комфортнее, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Мальгавко
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