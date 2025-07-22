Только эвакуатор: Россиянам дали совет на случай утопленного в ливень авто
Электроника в современных автомобилях не выдерживает попадания воды, объяснил НСН Егор Рябков.
В случае попадания автомобиля в глубокую лужу во время ливня лучше всего остановиться и заглушить двигатель. Такой совет в комментарии НСН дал таксист и блогер Егор Рябков.
В Москве за 21 июля выпало почти 60% месячной нормы осадков, в отдельных районах за ночь и в утренние часы – месячная. В Подмосковье показатель за сутки составил 84%. Сотни автомобилей частично или полностью ушли под воду. В выходные затапливало и другие центральные регионы страны.
«Если в глубокую лужу попал и провалился, машина заглохла, то только эвакуатор, потому что, ну, мало ли что. Вообще, если ты заехал в глубокую лужу, лучше встать и дождаться, пока поток воды схлынет. Потому что назад и вперед двигаться уже опасно. Если вода прибывает, тут уж ничего не поделаешь. Бывало, что машины тонули прям по самые стёкла», - отметил собеседник НСН.
При этом эксперт посетовал, что китайские автомобили, которые заполонили российский авторынок, значительно уступают по надежности, в том числе в плане технологической составляющей, более старым и продвинутым брендам.
«Сейчас у нас большинство автомобилей китайских, так уж получилось волею судеб. Китайцы для удешевления продукции в качестве компонентов электроники используют бытовые чипы, платы. То есть автомобильная электроника должна быть примерно в 10 раз надежнее, чем бытовая, но и стоит дороже. Поэтому, ели в китайском авто вода попадает в блок управления двигателем, то все, его только под замену, электрохимическая коррозия разъедает плат буквально за считанные минуты», - пояснил Рябков.
В свою очередь председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин отметил, что полис ОСАГО в таких ситуациях выплат не предусматривает, так как покрывает только ущерб, причиненный третьим лицам при ДТП. Такие случаи могут также и не входить в число страховых по КАСКО.
«Хорошо тем, у кого есть добровольное автомобильное страхование. Хотя, там могут быть исключения, смотря, как составлен договор. Там речь почти всегда идет о повреждении машины большим количеством воды, то есть о полном затоплении или сильном гидроударе. В других случаях автовладельцу придется доказывать связь между сильным ливнем и повреждениями авто. Кроме того, я не знаю фактов, когда, например, муниципалитет отвечал бы за такого рода ЧП с автомобилем. Это обычно списывается на стихийные чрезвычайные обстоятельства, и доказать, что здесь вина в том, что плохо работает ливневая канализация, практически нереально», - уточнил Похмелкин.
Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предупредил, что дожди в столичном регионе будут идти практически ежедневно до конца июля. Вместе с тем, установится «умиротворенная» погода на 1,5-2 градуса выше климатической нормы.
Часть депутатов Госдумы направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести компенсации за затопленные из-за ливней автомобили.
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