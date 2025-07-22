«Если в глубокую лужу попал и провалился, машина заглохла, то только эвакуатор, потому что, ну, мало ли что. Вообще, если ты заехал в глубокую лужу, лучше встать и дождаться, пока поток воды схлынет. Потому что назад и вперед двигаться уже опасно. Если вода прибывает, тут уж ничего не поделаешь. Бывало, что машины тонули прям по самые стёкла», - отметил собеседник НСН.

При этом эксперт посетовал, что китайские автомобили, которые заполонили российский авторынок, значительно уступают по надежности, в том числе в плане технологической составляющей, более старым и продвинутым брендам.

«Сейчас у нас большинство автомобилей китайских, так уж получилось волею судеб. Китайцы для удешевления продукции в качестве компонентов электроники используют бытовые чипы, платы. То есть автомобильная электроника должна быть примерно в 10 раз надежнее, чем бытовая, но и стоит дороже. Поэтому, ели в китайском авто вода попадает в блок управления двигателем, то все, его только под замену, электрохимическая коррозия разъедает плат буквально за считанные минуты», - пояснил Рябков.

В свою очередь председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин отметил, что полис ОСАГО в таких ситуациях выплат не предусматривает, так как покрывает только ущерб, причиненный третьим лицам при ДТП. Такие случаи могут также и не входить в число страховых по КАСКО.