Суд заочно арестовал Юрия Дудя по делу об уклонении от обязанностей иноагента

Арест назначен сроком на два месяца — он начнет исчисляться с момента задержания блогера на территории России или его экстрадиции из-за рубежа.

Дело возбуждено по статье, которая предусматривает уголовную ответственность за злостное уклонение от исполнения обязанностей, возложенных на лиц, признанных иностранными агентами, передает «Радиоточка НСН».

