Суд заочно арестовал Юрия Дудя по делу об уклонении от обязанностей иноагента

Басманный районный суд Москвы заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для журналиста и блогера Юрия Дудя (внесен в РФ в реестр иноагентов), обвиняемого в уклонении от обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным инстанции, Дудю вменяется часть 3 статьи 330.1 УК РФ.

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Арест назначен сроком на два месяца — он начнет исчисляться с момента задержания блогера на территории России или его экстрадиции из-за рубежа.

Дело возбуждено по статье, которая предусматривает уголовную ответственность за злостное уклонение от исполнения обязанностей, возложенных на лиц, признанных иностранными агентами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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