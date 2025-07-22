В Москве задержали главреда Telegram-канала Baza
Столичные следователи задержали главного редактора Telegram-канала Baz» Глеба Трифонова и его коллегу. Об это сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Отмечается, что журналистов подозревают в даче взятки, их доставили к следователю для допроса.
«Кроме того, в ходе обысков обнаружены и изъяты документы, электронные носители информации, имеющие существенное значение для расследования», - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что трёх сотрудников полиции, которые были задержаны в Белгородской области, а также в Краснодарском и Красноярском краях за передачу Telegram-каналу служебной информации, доставят в Москву для проведения следственных действий.
Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что по факту незаконной передачи информации ограниченного доступа было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru