В Москве задержали главреда Telegram-канала Baza

Отмечается, что журналистов подозревают в даче взятки, их доставили к следователю для допроса.

«Кроме того, в ходе обысков обнаружены и изъяты документы, электронные носители информации, имеющие существенное значение для расследования», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что трёх сотрудников полиции, которые были задержаны в Белгородской области, а также в Краснодарском и Красноярском краях за передачу Telegram-каналу служебной информации, доставят в Москву для проведения следственных действий.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что по факту незаконной передачи информации ограниченного доступа было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».