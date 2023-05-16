Агутин выиграл суд против блогера, обвинившего его в масонстве и сатанизме
Заслуженный артист РФ Леонид Агутин в своём Telegram-канале заявил о завершении судебного процесса против блогера из Орловской области Ильи Мамаева, который обвинил его в сатанизме и заговоре с масонами.
Он пояснил, что ответчик слишком эмоционально воспринял его видеоклип «Включите свет», увидев в котором много цифр, решил, что певец связан «с мировым масонством, мировыми заговорами, и глобальным похолоданием, что привело к вымиранию мамонтов много лет назад».
После этого музыкант решил обратиться к юристу, по словам которого, блогер всего один раз явился в суд, а в итоге вовсе покинул Россию, распродав всё имущество.
«Суд признал не соответствующим действительности и порочащим деловую репутацию Агутина Леонида Николаевича сведения, содержащиеся в видеоролике Мамаева Ильи Александровича», - написал юрист, добавив, что блогера обязали удалить ролик с обвинениями со всех платформ, а взыскание упущенной прибыли было выделено в отдельное производство.
Агутин также пояснил, что по совету юриста воздерживался от комментариев, а рассказать о деле решил только после вступления постановления суда в законную силу.
Ранее Народный артист РФ Григорий Лепс возместил моральный и материальный ущерб петербуржцу, пострадавшему во время драки в баре, сообщают «Невские новости».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru