Агутин выиграл суд против блогера, обвинившего его в масонстве и сатанизме

Он пояснил, что ответчик слишком эмоционально воспринял его видеоклип «Включите свет», увидев в котором много цифр, решил, что певец связан «с мировым масонством, мировыми заговорами, и глобальным похолоданием, что привело к вымиранию мамонтов много лет назад».

После этого музыкант решил обратиться к юристу, по словам которого, блогер всего один раз явился в суд, а в итоге вовсе покинул Россию, распродав всё имущество.

«Суд признал не соответствующим действительности и порочащим деловую репутацию Агутина Леонида Николаевича сведения, содержащиеся в видеоролике Мамаева Ильи Александровича», - написал юрист, добавив, что блогера обязали удалить ролик с обвинениями со всех платформ, а взыскание упущенной прибыли было выделено в отдельное производство.

Агутин также пояснил, что по совету юриста воздерживался от комментариев, а рассказать о деле решил только после вступления постановления суда в законную силу.

Ранее Народный артист РФ Григорий Лепс возместил моральный и материальный ущерб петербуржцу, пострадавшему во время драки в баре, сообщают «Невские новости».