Писториус заявил о готовности Берлина передать Киеву две системы ПВО Patriot

Германия готова передать Украине две системы ПВО Patriot. Как сообщает телеканал NTV, об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Нидерланды увеличат вклад в поставки систем Patriot на Украину

По его словам, это произойдёт только в том случае, если Берлину предоставят надёжные гарантии того, что переданное вооружение заменят в срок «от шести до восьми месяцев».

«Мы потеряем способность проводить подготовку, если не сможем проводить необходимое обучение из-за нехватки систем», - пояснил Писториус.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что новые поставки американского оружия Украине будут включать в том числе Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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