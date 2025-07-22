Писториус заявил о готовности Берлина передать Киеву две системы ПВО Patriot

По его словам, это произойдёт только в том случае, если Берлину предоставят надёжные гарантии того, что переданное вооружение заменят в срок «от шести до восьми месяцев».

«Мы потеряем способность проводить подготовку, если не сможем проводить необходимое обучение из-за нехватки систем», - пояснил Писториус.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что новые поставки американского оружия Украине будут включать в том числе Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».