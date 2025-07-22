В Госдуме предложили призывать на срочную службу в течение календарного года
На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий возможность призывать на срочную службу в армию не дважды в год, а в течение календарного года. Документ размещён в электронной базе нижней палаты парламента.
Авторами законопроекта являются глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, а также его первый заместитель Андрей Красов.
В настоящее время в России на срочную службу в армию призывают два раза в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Картаполов и Красов предлагают установить срок призыва на весь года - с 1 января по 31 декабря, а в апреле-июле и октябре-декабре осуществлять фактическую отправку призывников в воинские части.
Отмечается, что для занятых в полевых работах жителей сельской местности, педагогических работников и жителей отдельных районов Крайнего Севера будут предусмотрены особые сроки отправки на военную службу.
«Принятие законопроекта позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу», - говорится в пояснительной записке.
Ранее в Минцифры РФ заявили, что приём заявлений от IT-специалистов на отсрочку от срочной службы в осенний призыв 2025 года и продлится с 22 июля по 6 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru