Трамп не опроверг и не подтвердил возможную встречу с Путиным в КНР
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что в не столь отдаленном будущем может посетить Китай.
На встрече в Белом доме со филиппинским лидером Фердинандом Маркосом-младшим он напомнил, что приехать его приглашал председатель КНР Си Цзиньпин.
Отвечая на вопрос о потенциальной встрече в Китае с президентом РФ Владимиром Путиным, Трамп не опроверг, но и не подтвердил её.
«У нас возможны многие встречи», - сказал глава Белого дома.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поездка в Пекин в сентябре есть в повестке у Путина, однако информации о намерении Трампа посетить КНР нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru