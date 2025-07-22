Госдума запретила продажу ж/д билетов через агрегаторы без договора с РЖД
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, ограничивающий продажу электронных железнодорожных билетов через сторонние интернет-ресурсы и мобильные приложения. Об этом говорится в тексте документа, опубликованного в базе нижней палаты парламента.
Согласно закону, оформлять проездные документы в цифровом виде смогут только те посредники, которые заключили договор с перевозчиком. Без такого соглашения запрещается продавать билеты с использованием сайта или мобильного приложения как самого перевозчика, так и сторонних сервисов.
Под ограничение попадает любое возмездное оформление электронных билетов через интернет-ресурсы, не принадлежащие самому перевозчику, если между сторонами отсутствует официальный договор.
Документ направлен на борьбу с несанкционированными перепродажами и должен обеспечить защиту пассажиров от недобросовестных посредников, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru