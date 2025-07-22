Госдума запретила продажу ж/д билетов через агрегаторы без договора с РЖД

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, ограничивающий продажу электронных железнодорожных билетов через сторонние интернет-ресурсы и мобильные приложения. Об этом говорится в тексте документа, опубликованного в базе нижней палаты парламента.

Согласно закону, оформлять проездные документы в цифровом виде смогут только те посредники, которые заключили договор с перевозчиком. Без такого соглашения запрещается продавать билеты с использованием сайта или мобильного приложения как самого перевозчика, так и сторонних сервисов.