Госдума запретила продажу ж/д билетов через агрегаторы без договора с РЖД

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, ограничивающий продажу электронных железнодорожных билетов через сторонние интернет-ресурсы и мобильные приложения. Об этом говорится в тексте документа, опубликованного в базе нижней палаты парламента.

Согласно закону, оформлять проездные документы в цифровом виде смогут только те посредники, которые заключили договор с перевозчиком. Без такого соглашения запрещается продавать билеты с использованием сайта или мобильного приложения как самого перевозчика, так и сторонних сервисов.

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Под ограничение попадает любое возмездное оформление электронных билетов через интернет-ресурсы, не принадлежащие самому перевозчику, если между сторонами отсутствует официальный договор.

Документ направлен на борьбу с несанкционированными перепродажами и должен обеспечить защиту пассажиров от недобросовестных посредников, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: dvzd.rzd.ru
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