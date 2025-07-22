В Госдуме призвали проверить перевод денег Сырским в Россию

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что информация о денежных переводах главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского в Россию требует проверки. Об этом он сообщил в комментарии «Газете.Ru».

По словам депутата, нельзя исключать, что Сырский мог отправить средства своим родителям из соображений семейной поддержки. Однако, отметил Швыткин, компетентные органы должны установить, не использовались ли эти деньги в целях, угрожающих безопасности России.