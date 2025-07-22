В Госдуме призвали проверить перевод денег Сырским в Россию

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что информация о денежных переводах главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского в Россию требует проверки. Об этом он сообщил в комментарии «Газете.Ru».

По словам депутата, нельзя исключать, что Сырский мог отправить средства своим родителям из соображений семейной поддержки. Однако, отметил Швыткин, компетентные органы должны установить, не использовались ли эти деньги в целях, угрожающих безопасности России.

СМИ: Главком ВСУ Сырский отправил родителей в Москву на лечение

Он также подчеркнул, что не видит оснований говорить о каких-либо контактах Сырского с представителями российского Минобороны. По его мнению, такие связи маловероятны.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что украинский главнокомандующий якобы перевел около миллиона рублей на лечение отца в одной из московских клиник. По данным источника, Станислав Сырский проходит реабилитацию после осложнений, вызванных заболеванием головного мозга на фоне перенесенного COVID-19, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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