В России зарегистрировано шесть случаев заражения коронавирусом

В России зарегистрировано шесть случаев заражения новым коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. По данным ведомства, пока новых случаев заражения нет.

Сначала среди зараженных были двое граждан Китая, их поместили на карантин в клиниках Читы и Тюмени. После выздоровления их выписали, это произошло в конце февраля, сообщает телеканал «360».

Еще трое были эвакуированы с круизного лайнера Diamond Princess, они проходят лечение в больнице. Шестым стал россиянин, недавно вернувшийся в Москву после отдыха в Италии.

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадийй Онищенко призвал граждан соблюдать правила личной гигиены и не поддаваться панике, передает РИА ФАН.