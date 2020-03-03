В России зарегистрировано шесть случаев заражения коронавирусом
В России зарегистрировано шесть случаев заражения новым коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. По данным ведомства, пока новых случаев заражения нет.
Сначала среди зараженных были двое граждан Китая, их поместили на карантин в клиниках Читы и Тюмени. После выздоровления их выписали, это произошло в конце февраля, сообщает телеканал «360».
Еще трое были эвакуированы с круизного лайнера Diamond Princess, они проходят лечение в больнице. Шестым стал россиянин, недавно вернувшийся в Москву после отдыха в Италии.
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадийй Онищенко призвал граждан соблюдать правила личной гигиены и не поддаваться панике, передает РИА ФАН.
После подтверждения первого случая заболевания коронавирусом Covid-2019 в Москве мэр столицы Сергей Собянин рассказал о предпринятых в городе масштабных профилактических мерах.
Ранее начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов в ходе выступления на пресс-конференции НСН заявил, что активность коронавирусной инфекции снизится с повышением температуры воздуха и усилением солнечной активности.
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