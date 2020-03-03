Аксёнов объявил о переносе Ялтинского экономического форума из-за коронавируса
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) перенесен на более поздний срок из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Ялтинский международный экономический форум, который традиционно проходит в апреле, переносится на более поздний срок», - говорится в сообщении.
Аксёнов подчеркнул, что этот вопрос согласован с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным, сообщает RT.
По словам Аксенова, в ЯМЭФ принимают участие иностранные делегации, в том числе из стран, где отмечены вспышки короновирусной инфекции. Поэтому, в настоящее время, говорить о новой дате проведения пока рано, считает глава Крыма, необходимо наблюдать за развитием ситуации.
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