Коронавирус в Москве: Десятки людей на карантине, тысячи под наблюдением

После подтверждения первого случая заболевания коронавирусом Covid-2019 в Москве мэр столицы Сергей Собянин рассказал о предпринятых в городе масштабных профилактических мерах.

Первый случай заболевания коронавирусом в Москве подтвердился накануне, 02 марта. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, уточнив, что инфицированный – москвич, вернувшийся из Италии. За сутки до этого о нём написал телеграм-канал Baza: заболевший – сотрудник РФС Давид Беров, который сам обратился к врачам с признаками ОРВИ.

Несмотря на официальные заявления, сам Беров пока не знает, действительно ли он болен коронавирусом Covid-2019.

«Я до сих пор не получил протокол подтверждающий положительный тест от главного врача больницы! Она сама его ждёт, поэтому я не верю всему, что пишут про меня в интернете! Если у меня на руках будет этот документ, я его сфотографирую и покажу!» - написал он вечером 2 марта на своей странице в Instagram.

По словам Берова, он контактировал только с членами семьи: их уже поместили на карантин, первичные анализы показали отрицательный результат. В то же время сам Беров подтвердил, что его сначала положили в общую, не изолированную палату.

Собянин объявил о профилактических мерах в столице из-за коронавируса

Официальную позицию властей обозначил сам мэр Москвы Сергей Собянин. Он рассказал, что госпитализированы шесть родственников и пять знакомых заболевшего без симптомов заболевания, а также 13 человек с самолёта, на которым летел Беров, «с легкими недомоганиям вроде ОРВИ». Кроме того, 83 человека без симптомов заболеваний помещены в домашний карантин.

Как отметил градоначальник, середины февраля в столице провели более 12 тысяч исследований на коронавирус. «В настоящее время находятся под наблюдением свыше 5,5 тысяч человек», - написал Собянин на своем сайте.

Он также рассказал, что в связи с угрозой распространения коронавируса всем гражданам, прибывающим из Китая, Ирана и Южной Кореи, выдают постановления об изоляции. Детям в детских садах и школах будут ежедневно измерять температуру, у пассажиров метро – выборочно и дистанционно. В больницах готовы дополнительные места для пациентов с подозрением на коронавирус, добавил глава города.

В России до сих пор было зафиксировано только два случая коронавируса – у студентки из Китая в Тюмени и у китайца в Чите. Оба перед этим ездили в Поднебесную, оба вылечились и были выписаны из больниц к середине февраля. Также коронавирус был диагностирован у трёх россиян, эвакуированных в Казань с круизного судна Diamond Princess.

Приехавших из-за границы россиян и иностранцев в России обследуют на коронавирус не только в Москве. Например, в Санкт-Петербурге ко 2 марта в больнице имени Боткина было 26 таких пациентов с признаками ОРВИ. Пятеро приехали из Ирана, ещё пятеро – из Китая, 15 – из Италии, писала «Фонтанка».

Ранее начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов в ходе выступления на пресс-конференции НСН заявил, что активность коронавирусной инфекции весной снизится.

«С появлением первых лучей солнца, с повышением температуры, конечно же, и вирусная активность падает. Поэтому вероятность передачи будет снижаться», - отмечал он.

В то же время зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в пресс-центре НСН высказал мнение, что вокруг коронавируса поднята «излишняя шумиха» и что сама болезнь «по сравнению с гриппом ничего не стоит».

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ФОТО: РИА Новости//Илья Тимин
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