В России за сутки выявлено 10 817 случаев COVID-19

Там отметили, что новые случаи выявлены в 84 российских регионах.

С начала эпидемии в России зарегистрировано 198 676 случаев COVID-19 в 85 регионах.

Ранее прирост по числу зараженных коронавирусом в РФ директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан связал с увеличением объемов тестирования.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что коронавирус исчезнет сам по себе. По словам американского лидера, в этом уверены медики. Трамп, однако, не смог сказать, когда именно это произойдет.







