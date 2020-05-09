В России за сутки выявлено 10 817 случаев COVID-19
Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за минувшие сутки выросло на 10 817, до 198 676. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Там отметили, что новые случаи выявлены в 84 российских регионах.
С начала эпидемии в России зарегистрировано 198 676 случаев COVID-19 в 85 регионах.
Ранее прирост по числу зараженных коронавирусом в РФ директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан связал с увеличением объемов тестирования.
Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что коронавирус исчезнет сам по себе. По словам американского лидера, в этом уверены медики. Трамп, однако, не смог сказать, когда именно это произойдет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru