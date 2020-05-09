В России за сутки выявлено 10 817 случаев COVID-19

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за минувшие сутки выросло на 10 817, до 198 676. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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Там отметили, что новые случаи выявлены в 84 российских регионах.

С начала эпидемии в России зарегистрировано 198 676 случаев COVID-19 в 85 регионах.

Ранее прирост по числу зараженных коронавирусом в РФ директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан связал с увеличением объемов тестирования.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что коронавирус исчезнет сам по себе. По словам американского лидера, в этом уверены медики. Трамп, однако, не смог сказать, когда именно это произойдет.



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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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