В ВОЗ объяснили рост числа заражений коронавирусом в РФ

Прирост по числу зараженных коронавирусом в РФ связали с увеличением объемов тестирования. Соответствующее заявление сделал директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, сообщает РИА Новости.

По словам представителя ВОЗ, в России число проводимых тестирований на коронавирус одно из самых высоких в мире. Также Райан отметил, что вводимые ограничения в стране обеспечивают подавление инфекции.

Также Райан высказал мнение, что РФ может взять на вооружение опыт других государства, в которых уже прошли основные этапы распространения болезни, чтобы эффективнее бороться с вирусом.

За последние сутки в России было зафиксировано 10 699 новых случаев коронавируса, 98 летальных исходов, 2805 выздоровлений.





