Россиянам рассказали, как вернуть недоплаченную за прошлые годы пенсию
Часть страховой пенсии, недополученную за прошлые периоды из-за ошибки Соцфонда РФ, можно вернуть. Об этом «Ленте.ру» рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.
По его словам, если фондом не были учтены сведения о стаже, коэффициентах или надбавке, то следует заказать выписку из индивидуального лицевого счета, а также запросить письменное разъяснение расчёта пенсии. Полученные данные необходимо сверить с трудовой книжкой, архивными справками и сведениями о заработке, иждивенцах и льготных периодах.
Парламентарий указал, что после того, как были определены пропуск и месяцы задолженности, нужно подайть заявление о перерасчёте и выплате долга.
«Назовите ошибку и дату возникновения права, укажите сведения, которые уже были у фонда, приложите подтверждения и попросите письменное решение», — отметил Говырин.
Он добавил, что если Соцфонд не исправит своей ошибки, то гражданин может добиться выплаты долга через суд.
Ранее уполномоченный по правам человека Яна Лантратова напомнила, что неработающие пенсионеры, трудившиеся в сельском хозяйстве не менее 30 лет, могут рассчитывать на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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