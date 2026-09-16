Мурашко: Эпидситуация по ОРВИ в России спокойная

Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ в России с настоящее время спокойная. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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В кулуарах Международного фестиваля молодежи он указал, что вакцина поставляется в регионы и «в ближайшие месяцы нужно будет вакцинироваться».

Министр также признался, что ежегодно делает прививку от гриппа.

«Обязательно, каждый год», - сказал он.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что состав вакцины от гриппа, которой будут прививать россиян в нынешнем эпидсезоне, был обновлён, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: government.ru
ТЕГИ:ПрививкаГриппОРВИВакцинацияМинздрав

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