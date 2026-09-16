Песков анонсировал телеобращение Путина по поводу парламентских выборов
Президент РФ Владимир Путин обратится к россиянам по поводу предстоящих парламентских выборов. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, глава государства выступит с телеобращением 16 сентября в 18:00.
Представитель Кремля добавил, что такое обращение президента к гражданам является традиционным.
Ранее Песков заявил, что предыдущие несколько лет Путин участвовал в голосовании онлайн. По его словам, это удобный и надёжный способ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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