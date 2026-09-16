«Едем в Антарктиду!»: Составлен топ-5 направлений на Новый год
Туристический спрос на праздники приближается к прошлогоднему уровню, а сами путешествия становятся всё более смелыми, рассказали опрошенные НСН эксперты.
Новогодние путешествия становятся всё более смелыми: Антарктида и Галапагосы — в топе спроса, а места в круизах заканчиваются, сказал в пресс-центре НСН основатель RussiaDiscovery Вадим Мамонтов.
«Новогодние поездки в Антарктиду вызывают всё больший интерес. Большинство круизов на новогодние даты уже продано. Есть полностью русскоязычные группы — к этому точно стоит присмотреться. Кроме того, мы уже несколько лет организуем круизы на Галапагосы в новогодние даты. Это чуть более камерные путешествия, но, тем не менее, каждый год группы стабильно набираются. В более массовом сегменте уже набрано более 17% объёма прошлогоднего бронирования — это на 5% больше, чем год к году. Три четверти ранних бронирований — зарубежные. Россия, как правило, бронирует новогодние поездки немного позже. Сейчас в лидерах — Кольский полуостров и Териберка», — сказал эксперт.
Коммерческий директор «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Антон Лаврухин, в свою очередь, отметил, что спрос на праздники приближается к прошлогоднему уровню, а количество бронирований растёт каждую неделю.
«Примерное количество бронирований на Новый год схоже с прошлогодним. Мы видим, что в последние несколько недель число бронирований на новогодние даты увеличивается — это не может не радовать. Топ наших направлений по продажам на Новый год — Таиланд, Египет, Вьетнам, ОАЭ и Китай. Мы очень надеемся, что наши дорогие туристы наконец смогут отправиться в путешествие на Новый год», — добавил собеседник НСН.
Ранее коммерческий директор TEZ TOUR Россия Воскан Арзуманов сказал НСН, что осенью и зимой можно существенно сэкономить на путешествии, если выбирать не самые загруженные направления в правильные даты.
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