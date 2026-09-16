В село за миллион: Как социальные выплаты распределили врачей по регионам
Анатолий Домников заявил НСН, что чаще всего в села переезжает молодежь, но есть и специалисты среднего возраста.
Программа «Земский доктор» помогла решить проблему дефицита врачей в сельской местности, из более крупных городов специалисты переезжают в небольшие деревни за социальными выплатами, заявил НСН председатель Профсоюза работников здравоохранения Анатолий Домников.
Сельские врачи и учителя могут получить от государства единовременную выплату в размере одного миллиона рублей по программам «Земский доктор» и «Земский учитель», напомнила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, передают РИА Новости. Она уточнила, что на удаленных и труднодоступных территориях суммы выплат еще больше, а на Дальнем Востоке, Крайнем Севере, в Арктической зоне и в новых регионах могут достигать от одного до двух миллионов рублей. Домников раскрыл популярность программы для врачей.
«Программа «Земский доктор» пользуется популярностью, во многом благодаря этой программе пробелы удалось закрыть на сельских территориях. «Земский доктор» подразумевает выплату в миллион рублей, «Земский фельдшер» - полмиллиона рублей, но многие регионы еще добавляют свои деньги. Поэтому там колебание может быть довольно приличное. Есть еще и специальные социальные выплаты для врачей и медицинских работников, которые работают на сельских территориях. Они зависят от крупности учреждения и населенного пункта, максимальные выплаты до 50 тысяч рублей. Эти меры позволили закрепить кадры на селе. Сейчас наблюдается уменьшение кадрового состава в более крупных городах – свыше 100 тысяч. Специалисты уехали работать в города более мелкие, так как зарплата одинаковая, но выплаты больше», - рассказал он.
При этом он отметил, что молодежь не всегда до конца понимает, на что соглашается, но случаи «отказов» минимальные.
«Чаще переезжает молодежь все-таки, хотя есть люди и среднего возраста, которые ищут тихую гавань, грубо говоря. Есть проблема, что молодым людям в итоге не очень нравится такая среда, так как они городские жители. Поэтому есть люди, которые все равно стараются уехать, некоторые даже выплачивают эти деньги обратно. Они просто не оценили свои силы, и у них были другие ожидания от сельской жизни», - добавил он.
Врач акушер-гинеколог-репродуктолог, эксперт по ЭКО Ринат Темирбулатов в беседе с НСН ранее рассказал, что зарплаты специалистов, которых напрямую не готовят в медицинских вузах, выше в частных клиниках.
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