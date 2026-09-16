Зеленский признал невозможность победы над Россией
16 сентября 202614:58
Алексей Филимонов
Украина не сможет победить в конфликте с Россией. Как пишет RT, об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
По его словам, в украинском конфликте уже не может быть победителей.
«Главной победой для всех должно стать прекращение боевых действий», - сказал он в интервью телеканалу CBS News.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия достигнет всех целей спецоперации, отметив, что Москва «предпочла бы переговорный процесс», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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