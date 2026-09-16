Зеленский признал невозможность победы над Россией

По его словам, в украинском конфликте уже не может быть победителей.

«Главной победой для всех должно стать прекращение боевых действий», - сказал он в интервью телеканалу CBS News.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия достигнет всех целей спецоперации, отметив, что Москва «предпочла бы переговорный процесс», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

