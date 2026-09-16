В Казахстане объяснили, кому потребуется электронное разрешение на въезд

По его словам, механизм, который начнёт работать с 1 ноября, будет касаться граждан всех стран, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим.

«Часто же задается вопрос, как вы учитываете туристов, приезжих из тех стран, с которыми у вас безвизовый режим, нужен контроль за границей», - добавил Усенов.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил «Радиоточке НСН», введение электронных разрешений - далеко не единственный недружественный шаг со стороны Казахстана.

