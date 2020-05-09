Микробиолог назвал сроки снятия ограничений в регионах из-за коронавируса
Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в интервью НСН дал прогноз по снижению заболеваемости коронавирусом на фоне постепенной отмены мер ограничения.
Роспотребнадзор разработал методические рекомендации для определения факторов, которые могут стать основанием для поэтапного снятия ограничительных мер, введённых из-за эпидемии коронавируса. Пособия отправлены во все российские регионы, говорится на сайте ведомства.
В Роспотребнадзоре сообщили, что метод оценки готовности к выходу из введённых ограничений предусматривает оценку таких факторов, как коэффициент распространения коронавируса, свободный коечный фонд и охват тестированием, передает RT.
Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в интервью НСН указал сроки снижения эпидемии коронавируса в российских регионах.
«Сейчас введение масочного режима, перчаточного для пребывания в общественных местах повлияет в положительную сторону. Плюс надвигающийся летний период. Думаю, через месяц мы с вами будем в другой – в лучшем смысле – обстановке», - считает викробиолог.
При этом Виктор Зуев подчеркнул, что все прогнозы – «дело неблагодарное». Свою точку зрения он объяснил главным фактором, который влияет на их вероятность и назвал главное условие для снижения эпидемии коронавируса в регионах России.
«Это все будет зависеть от того, насколько мы будем выполнять те правила, которые мы выполнять обязаны. Если бы те меры, которые принимает руководство страны, выполнялось неукоснительно, может быть, мы бы с вами уже давно ходили и в театры, и в кафе, и в рестораны. У нас, чуть пригреет землю солнышко, мы – на шашлыки! Это никуда не годится!», - заявил ученый.
Виктор Зуев напомнил классиков мировой литературы, которые в своих произведениях описывали карантин как наиболее эффективную меру борьбы с эпидемией.
«Почитайте «Декамерон» Боккаччо! Как в средние века спасались от чумы? Люди уходили в самоизоляцию! Я и сам попадал в карантин, причем, в значительно более жесткий, чем сейчас. Сейчас мы сидим дома среди книг, перед телевизором со всеми родными. Мало того, мы можем переговариваться со всем миром! Я попадал в карантин 60 лет назад в инфекционную больницу в Соколиной Горе в связи с опасностью натуральной оспы. Меня запихнули в отдельный бокс, где были только умывальник, унитаз и кровать – все! Единственное развлечение, которое мог себе позволить – делал зарядку. И так 14 дней. Я такой был не один. Нас было – целая лаборатория! А сейчас у нас настолько тепличные условия, которые можно просто соблюдать!» - убежден эксперт.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН заявил, что лучше всего снимать ограничения уже после прохождения пика заболеваемости, но точно определить его очень сложно.
«Из общих соображений рациональнее выходить (из карантина — прим. НСН) после пика, но когда будет пик, это вопрос. Одно дело пик у страны, другое - у региона, пик в Москве и пик на Чукотке — они разные и в разное время. Как этот пик определить в отсутствие банка сывороток (крови человека - прим. НСН) по каждому региону, где можно отслеживать иммунную прослойку, я не знаю», - подчеркнул Гинцбург в беседе с НСН.
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