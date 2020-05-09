Микробиолог назвал сроки снятия ограничений в регионах из-за коронавируса

«Это все будет зависеть от того, насколько мы будем выполнять те правила, которые мы выполнять обязаны. Если бы те меры, которые принимает руководство страны, выполнялось неукоснительно, может быть, мы бы с вами уже давно ходили и в театры, и в кафе, и в рестораны. У нас, чуть пригреет землю солнышко, мы – на шашлыки! Это никуда не годится!», - заявил ученый.

Виктор Зуев напомнил классиков мировой литературы, которые в своих произведениях описывали карантин как наиболее эффективную меру борьбы с эпидемией.

«Почитайте «Декамерон» Боккаччо! Как в средние века спасались от чумы? Люди уходили в самоизоляцию! Я и сам попадал в карантин, причем, в значительно более жесткий, чем сейчас. Сейчас мы сидим дома среди книг, перед телевизором со всеми родными. Мало того, мы можем переговариваться со всем миром! Я попадал в карантин 60 лет назад в инфекционную больницу в Соколиной Горе в связи с опасностью натуральной оспы. Меня запихнули в отдельный бокс, где были только умывальник, унитаз и кровать – все! Единственное развлечение, которое мог себе позволить – делал зарядку. И так 14 дней. Я такой был не один. Нас было – целая лаборатория! А сейчас у нас настолько тепличные условия, которые можно просто соблюдать!» - убежден эксперт.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН заявил, что лучше всего снимать ограничения уже после прохождения пика заболеваемости, но точно определить его очень сложно.

«Из общих соображений рациональнее выходить (из карантина — прим. НСН) после пика, но когда будет пик, это вопрос. Одно дело пик у страны, другое - у региона, пик в Москве и пик на Чукотке — они разные и в разное время. Как этот пик определить в отсутствие банка сывороток (крови человека - прим. НСН) по каждому региону, где можно отслеживать иммунную прослойку, я не знаю», - подчеркнул Гинцбург в беседе с НСН.



