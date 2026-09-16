Умерла сыгравшая Варю в «Место встречи изменить нельзя» Наталья Данилова

Наталья Данилова родилась 25 сентября 1955 года в Ленинграде. В 1976 году окончила Ленинградский госинститут театра, музыки и кинематографии. С 1977 по 1992 год служила в БДТ им. М.Горького, а затем работала в театре «Приют комедиантов», а с 2001 года - в театре имени Комиссаржевской.

«Благородная красота, интеллект, отличная школа... отличали все работы этой уникальной актрисы... В каждой из её противоречивых и неоднозначных героинь звучала музыка души», - отметили в театре.

Кроме участия в театральных постановках Данилова снималась в кино. Её дебют состоялся в 13 лет у режиссёра Игоря Масленникова в фильме «Завтра, третьего апреля...». Наиболее известная зрителям роль Даниловой - младший сержант милиции Варвара Синичкина в фильме «Место встречи изменить нельзя».

Также актриса снималась в лентах «Тайна «Чёрных дроздов», «Жизнь Клима Самгина», «Маленькие трагедии», «Повесть непогашенной луны» и многих других.

