Умерла сыгравшая Варю в «Место встречи изменить нельзя» Наталья Данилова
Умерла заслуженная артистка РСФСР Наталья Данилова. Как сообщили в пресс-службе Театра имени Комисаржевской, актриса скончалась ещё 8 сентября, менее трёх недель не дожив до своего 71-го дня рождения.
Наталья Данилова родилась 25 сентября 1955 года в Ленинграде. В 1976 году окончила Ленинградский госинститут театра, музыки и кинематографии. С 1977 по 1992 год служила в БДТ им. М.Горького, а затем работала в театре «Приют комедиантов», а с 2001 года - в театре имени Комиссаржевской.
«Благородная красота, интеллект, отличная школа... отличали все работы этой уникальной актрисы... В каждой из её противоречивых и неоднозначных героинь звучала музыка души», - отметили в театре.
Кроме участия в театральных постановках Данилова снималась в кино. Её дебют состоялся в 13 лет у режиссёра Игоря Масленникова в фильме «Завтра, третьего апреля...». Наиболее известная зрителям роль Даниловой - младший сержант милиции Варвара Синичкина в фильме «Место встречи изменить нельзя».
Также актриса снималась в лентах «Тайна «Чёрных дроздов», «Жизнь Клима Самгина», «Маленькие трагедии», «Повесть непогашенной луны» и многих других.
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