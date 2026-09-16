Машины для «нишевых»: Спрос на электромобили в России спадет к ноябрю
Топливный кризис не единственная причина роста продаж, заявила НСН Татьяна Арабаджи.
Рынок электрокаров и гибридов очень специфичный, а покупают такие модели только те водители, кто заранее планировал такую возможность, рассказала НСН директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) Татьяна Арабаджи.
Дефицит отдельных моделей электромобилей и гибридов на российском рынке сохраняется, однако говорить о массовой нехватке таких машин не приходится. Об этом сообщает «Автостат». Арабаджи оценила ситуацию.
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«Это по-прежнему нишевый продукт. Есть некий рост интереса, но спрос не сильно отстает от предложения. Правительство обещает нормализовать ситуацию с топливом к октябрю, значит, к ноябрю угаснет и спрос. Такие автомобили купили те, кто и так присматривался, а неполадки на нефтяном рынке только склонили к покупке окончательно. Это не гречка, которую одно время покупали килограммами, здесь так не работает», — отметила она.
Арабаджи добавила, какая доля производства проданных электрокаров находится на территории РФ.
«Где-то чуть меньше 50% электромобилей, которые у нас продаются, это электромобили российских брендов. Линейка постоянно расширяется, а все производство растет потихоньку именно за счет этого сектора. Мы неплохо делаем собственные аккумуляторы, но сильно зависим от импорта по компонентам. Локализация идет, но не так быстро, как бы хотелось», — указала она.
Ранее председатель ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева объяснила НСН, что мешает устойчивому развитию электромобилей в России.
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