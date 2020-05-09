Трамп заявил, что коронавирус исчезнет сам по себе

По словам Трампа, это мнение основывается на заявлениях медиков. При этом он отметил, что, когда это произойдет, точно сказать нельзя. Американский лидер также добавил, что наличие вакцины против вируса "будет полезно".

Накануне стало известно, что у личного помощника Трампа был обнаружен коронавирус. Источник CNN сообщил, что Трамп был расстроен, когда его об этом проинформировали, однако после этого президент получил отрицательный результат тестирования на коронавирус.



Напомним, в США наблюдается наибольшее число заражений коронавирусом в мире. По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране зарегистрировано более 1,22 млн случаев заражения, умерли более 73,4 тыс. человек.

