«Имиджевая история»: Почему Россия начала продавать водку в Парагвай
Сегодня русскую водку производят в том числе за рубежом под контролем правообладателей, эти объемы не входят в общую статистику, сказал НСН Александр Ставцев.
Даже для рынка Парагвая 7,5 тонны российской водки — небольшие объемы, расширение торговли будет зависеть от объема инвестиций в маркетинг и продвижение бренда. Об этом НСН заявил руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.
В 2026 году Россия ввезла в Парагвай почти 7,5 тонны водки на сумму более $13 тысяч. Поставки этой алкогольной продукции в южноамериканскую страну осуществлены впервые. Об этом сообщил Федеральный центр развития экспорта продукции Агропромышленного комплекса России («Агроэкспорт») в своем Telegram-канале. Ставцев пояснил, что дальнейший объем поставок водки в Парагвай будем зависеть от объема инвестиций.
«Российская водка — это бренд, которому уже очень много лет. На международном рынке он начал продвигаться еще в советские времена, благодаря в том числе развитию спроса на рынке США и европейских стран. В постсоветские времена у нас тоже есть крупные экспортеры, сейчас эта история просто ограничена санкционными режимами: очевидно, что сократились возможности поставок в Германию, в ряд других недружественных стран. При этом есть страны, где присутствует спрос на любые крепкие напитки, в том числе на водку. Парагвай — не самая крупная южноамериканская страна, но наши экспортеры сейчас работают со всеми доступными рынками. Конечно, это очень небольшой объем даже для масштабов Парагвая, я бы сказал, что это тестовая поставка. В дальнейшем основным решающим фактором будет объем инвестиций: как и на любом рынке, здесь требуются серьезные вложения в маркетинг и продвижение бренда. Надо разбираться, что это за бренды и какова средняя цена за литр, и смотреть уже дальше перспективу», — сказал Ставцев.
Собеседник НСН добавил, что выход на рынок Парагвая особенно важен на фоне сокращения потребления крепкого алкоголя в мире.
«Потребление крепкого алкоголя сокращается во всем мире, для российских производителей водки в первую очередь это имиджевая история. Выход на рынок Парагвая не поддержит существенно российский водочный рынок, но сам факт того, что наши бренды могут развиваться в странах Южной Америки, важен. Русская водка — пожалуй, сейчас самый сильный бренд», — подчеркнул он.
В заключение Ставцев заявил, что сегодня российская водка производится в том числе за пределами страны под контролем правообладателей.
«Когда-то крупнейшим рынком русской и советской водки были США, даже во времена холодной войны. Думаю, что и в Европе ее до сих пор пьют, получая через какие-то русские магазины. Израиль также исторически являлся крупным рынком водки. Думаю, что и Китай перспективен для русской водки, там есть определенные объемы поставок. Словом, русскую водку знают практически везде, кроме исламских стран, где алкоголь можно найти только в туристических местах. Вместе с тем нашу водку также производят за пределами России под контролем правообладателей, чтобы обойти ограничительные моменты. Отмечу, что мы не видим этих объемов в статистике», — отметил он.
Ранее Ставцев заявил, что базовое фермерское российское вино сегодня стоит около трех тысяч рублей, однако это не люкс-сегмент — его в России сегодня пока нет.
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