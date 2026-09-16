Даже для рынка Парагвая 7,5 тонны российской водки — небольшие объемы, расширение торговли будет зависеть от объема инвестиций в маркетинг и продвижение бренда. Об этом НСН заявил руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.

В 2026 году Россия ввезла в Парагвай почти 7,5 тонны водки на сумму более $13 тысяч. Поставки этой алкогольной продукции в южноамериканскую страну осуществлены впервые. Об этом сообщил Федеральный центр развития экспорта продукции Агропромышленного комплекса России («Агроэкспорт») в своем Telegram-канале. Ставцев пояснил, что дальнейший объем поставок водки в Парагвай будем зависеть от объема инвестиций.

«Российская водка — это бренд, которому уже очень много лет. На международном рынке он начал продвигаться еще в советские времена, благодаря в том числе развитию спроса на рынке США и европейских стран. В постсоветские времена у нас тоже есть крупные экспортеры, сейчас эта история просто ограничена санкционными режимами: очевидно, что сократились возможности поставок в Германию, в ряд других недружественных стран. При этом есть страны, где присутствует спрос на любые крепкие напитки, в том числе на водку. Парагвай — не самая крупная южноамериканская страна, но наши экспортеры сейчас работают со всеми доступными рынками. Конечно, это очень небольшой объем даже для масштабов Парагвая, я бы сказал, что это тестовая поставка. В дальнейшем основным решающим фактором будет объем инвестиций: как и на любом рынке, здесь требуются серьезные вложения в маркетинг и продвижение бренда. Надо разбираться, что это за бренды и какова средняя цена за литр, и смотреть уже дальше перспективу», — сказал Ставцев.

Собеседник НСН добавил, что выход на рынок Парагвая особенно важен на фоне сокращения потребления крепкого алкоголя в мире.