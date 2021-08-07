В России за прошедшие сутки выявили 22 320 новых случаев коронавируса

«За последние сутки в России выявлено 22 320 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,4% не имели клинических проявлений болезни», — информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

За прошедшие сутки умерли от коронавируса 793 россиянина, за всё время пандемии — 164 094 человека.

В России за прошедшие 24 часа полностью выздоровели 19 485 человек. Всего выписали из больниц после лечения коронавируса 5 739 838 россиян.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский поспорил в эфире НСН с выводами кардиолога Заура Шугушева насчет того, могут ли ужиться в организме человека два вируса.

«То, что человек заболел, мы никогда не узнаем, если у него бессимптомная форма. Он себя нормально чувствует, у него нет никаких проявлений, и при этом он может распространять вирус. Общее правило - это легкие недомогания. Для привитых характерно чихание, чего в классическом варианте лечения непривитых не наблюдалось. Это общие симптомы для ОРВИ», - отметил врач.

