В России за прошедшие сутки выявили 22 320 новых случаев коронавируса
В России за минувшие сутки зафиксировано 22 320 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 6 424 884 пациента с коронавирусом.
«За последние сутки в России выявлено 22 320 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,4% не имели клинических проявлений болезни», — информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
За прошедшие сутки умерли от коронавируса 793 россиянина, за всё время пандемии — 164 094 человека.
В России за прошедшие 24 часа полностью выздоровели 19 485 человек. Всего выписали из больниц после лечения коронавируса 5 739 838 россиян.
Ранее вирусолог Алексей Аграновский поспорил в эфире НСН с выводами кардиолога Заура Шугушева насчет того, могут ли ужиться в организме человека два вируса.
«То, что человек заболел, мы никогда не узнаем, если у него бессимптомная форма. Он себя нормально чувствует, у него нет никаких проявлений, и при этом он может распространять вирус. Общее правило - это легкие недомогания. Для привитых характерно чихание, чего в классическом варианте лечения непривитых не наблюдалось. Это общие симптомы для ОРВИ», - отметил врач.
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Заразились
6,4 млн+22 320 / сут.
Умерли
164 тыс.+793 / сут.
Выздоровели
5,7 млн+19 485 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru