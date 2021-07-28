Назван симптом, указывающий на заражение COVID-19 после вакцинации

При этом он отметил, что вакцинированный может не заметить, что заболел, и перечислил симптомы, на которые стоит обратить внимание привитым.

«То, что человек заболел, мы никогда не узнаем, если у него бессимптомная форма. Он себя нормально чувствует, у него нет никаких проявлений, и при этом он может распространять вирус. Общее правило - это легкие недомогания. Для привитых характерно чихание, чего в классическом варианте лечения непривитых не наблюдалось. Это общие симптомы для ОРВИ. Как правило, человек привившийся переносит коронавирус либо бессимптомно, либо легкое течение. Если это человек с совсем ослабленным иммунитетом или некоторыми особенностями иммунитета, не позволяющими ему адекватно выработать антитела, здесь уже другие варианты. Но это уже казуистика, поскольку такие случаи - редкость», - отметил врач.

При этом он признал, что у привитых выше вероятность заразиться «дельта»-штаммом, чем другими.