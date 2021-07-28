Назван симптом, указывающий на заражение COVID-19 после вакцинации

У привитых от COVID-19 выше вероятность заразиться «дельтой», чем классическими штаммами, заявил НСН врач Тимур Пестерев.

Люди с ослабленным иммунитетом рискуют заразиться «дельта»-штаммом коронавируса от вакцинированных, которые могут даже не заметить болезнь, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач Тимур Пестерев. Таким образом он подтвердил слова главы Центра по контролю и предотвращению заболеваний США Рошель Валенски.

«Если это вариант штамма «дельта» или «дельта плюс», то здесь в опасности люди с ослабленным иммунитетом, которые при незначительном выделении вируса после вакцинации, рискуют заболеть. Даже небольшие дозы могут вызывать у них заболевания», - сказал врач.

Ученые: вакцинированные могут передавать дельта-штамм коронавируса

При этом он отметил, что вакцинированный может не заметить, что заболел, и перечислил симптомы, на которые стоит обратить внимание привитым.

«То, что человек заболел, мы никогда не узнаем, если у него бессимптомная форма. Он себя нормально чувствует, у него нет никаких проявлений, и при этом он может распространять вирус. Общее правило - это легкие недомогания. Для привитых характерно чихание, чего в классическом варианте лечения непривитых не наблюдалось. Это общие симптомы для ОРВИ. Как правило, человек привившийся переносит коронавирус либо бессимптомно, либо легкое течение. Если это человек с совсем ослабленным иммунитетом или некоторыми особенностями иммунитета, не позволяющими ему адекватно выработать антитела, здесь уже другие варианты. Но это уже казуистика, поскольку такие случаи - редкость», - отметил врач.

При этом он признал, что у привитых выше вероятность заразиться «дельта»-штаммом, чем другими.

«Российский штамм» коронавируса исключен из списка ВОЗ

«Да, действительно, были такие наблюдения. Так как «дельта»-штамм немного мутировавший, заболеваемость им людей, которые привились, повыше классических «уханьских» вариантов, «южноафриканских» и прочих. «Дельта»-штамм более вирулентный и более заразный», - заключил собеседник НСН.

Согласно классификации Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ), обозначение персональной буквой греческого алфавита получают лишь штаммы, вызывающие у ВОЗ опасения (VOC - Variants of Concern) или представляющие интерес (VOI - Variants of Interest).

На данный момент, в списке VOC четыре штамма, вызывающих опасения. Это штамм «Альфа», впервые зарегистрированный в Великобритании, «Бета» (Южная Африка), «Гамма» (Бразилия) и «Дельта» (Индия).

По данным ВОЗ, штамм COVID-19 «дельта» будет доминировать в мире, как минимум, в следующие несколько месяцев. Его уже зафиксировали почти во всех европейских странах.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияВакцина
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