В России выявлено 1175 новых случаев заболевания коронавирусом
За сутки в России зафиксировано 1175 новых случаев заражения коронавирусом в 56 регионах.
Всего в стране заболели 8672, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Выздоровело на данный момент 580 человек, 63 человека умерло.
Накануне глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что пик эпидемии коронавирусной инфекции в РФ наступит через 10-14 дней.
Популярный советский и украинский врач Евгений Комаровский считает самым опасным во время длительной самоизоляции отказ от физической нагрузки.
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