В России выявлено 1175 новых случаев заболевания коронавирусом

За сутки в России зафиксировано 1175 новых случаев заражения коронавирусом в 56 регионах.

Всего в стране заболели 8672, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

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Выздоровело на данный момент 580 человек, 63 человека умерло.

Накануне глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что пик эпидемии коронавирусной инфекции в РФ наступит через 10-14 дней.

Популярный советский и украинский врач Евгений Комаровский считает самым опасным во время длительной самоизоляции отказ от физической нагрузки.


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ФОТО: РИА Новости/РИА Новости
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