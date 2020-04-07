Скворцова прогнозирует пик эпидемии коронавируса в РФ через 10-14 дней

Как пишет агентство, соответствующее заявление Скворцова сделала в эфире телеканала «Россия 24».

При этом, по ее словам, на спад распространение инфекции пойдет в июне. И на то, чтобы остановить распространение вируса, потребуется столько же времени, сколько инфекции нарастала. Как отмечает "Москва 24", в своих прогнозах глава ФМБА опирается на ведущие группы прогнозирования из математиков и биологов.

По данным на 7 апреля, в России зарегистрировано 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. Также известно о 58 летальных исходах, 494 случаях выздоравления.

