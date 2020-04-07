Скворцова прогнозирует пик эпидемии коронавируса в РФ через 10-14 дней
Согласно прогнозу главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероники Скворцовой пик эпидемии коронавирусной инфекции в РФ наступит через 10-14 дней. Об этом сообщает Интерфакс.
Как пишет агентство, соответствующее заявление Скворцова сделала в эфире телеканала «Россия 24».
При этом, по ее словам, на спад распространение инфекции пойдет в июне. И на то, чтобы остановить распространение вируса, потребуется столько же времени, сколько инфекции нарастала. Как отмечает "Москва 24", в своих прогнозах глава ФМБА опирается на ведущие группы прогнозирования из математиков и биологов.
По данным на 7 апреля, в России зарегистрировано 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. Также известно о 58 летальных исходах, 494 случаях выздоравления.
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