Доктор Комаровский назвал главную опасность карантина
Популярный советский и украинский врач Евгений Комаровский считает самым опасным во время длительной самоизоляции отказ от физической нагрузки. Об этом он заявил в эфире шоу Big money, пишет «Утро.ру».
Комаровский призвал любой ценой двигаться как можно больше, и при этом меньше думать о том, что скажут соседи снизу.
«Танцуйте, пойте, занимайтесь любовью каждый день, можете два раза в день, тяните, все что угодно делайте...», - рекомендовал Комаровский. Он также посоветовал поменьше есть, а во время еды отказаться от просмотра телевизора.
В России период с 28 марта по 30 апреля объявлен нерабочим для обеспечения самоизоляции граждан, что необходимо для борьбы с распространением коронавируса.
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