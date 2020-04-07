Доктор Комаровский назвал главную опасность карантина

Популярный советский и украинский врач Евгений Комаровский считает самым опасным во время длительной самоизоляции отказ от физической нагрузки. Об этом он заявил в эфире шоу Big money, пишет «Утро.ру».

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Комаровский призвал любой ценой двигаться как можно больше, и при этом меньше думать о том, что скажут соседи снизу.

«Танцуйте, пойте, занимайтесь любовью каждый день, можете два раза в день, тяните, все что угодно делайте...», - рекомендовал Комаровский. Он также посоветовал поменьше есть, а во время еды отказаться от просмотра телевизора.

В России период с 28 марта по 30 апреля объявлен нерабочим для обеспечения самоизоляции граждан, что необходимо для борьбы с распространением коронавируса.

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ФОТО: pixabay.com
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