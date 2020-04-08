Новости за ночь: Известна дата начала клинических испытаний вакцин от COVID-19
Первую фазу клинических исследований пептидной и живой культуральной вакцины от коронавируса COVID-19 в центре «Вектор» Роспотребнадзора начнут в мае.
Как сообщил директор научного центра Ринат Максютов на совещании с президентом Владимиром Путиным, в США перешли на клинические исследования на людях после короткого эксперимента на мышах, посчитав, что в условиях пандемии это допустимо. В России с разрешения Минздрава также возможны клинические испытания.
РЕН-ТВ уточняет слова Максютова, проведение доклинических испытаний вакцины от коронавируса планируется совершить до 22 июня, а на добровольцах - с 29 июня. По его словам, группы добровольцев уже набраны.
Ранее стало известно, что в Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новый высокоточный тест для диагностики коронавируса.
Первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН кратко прокомментировал разработку российских учёных.
«Эта технология будет давать более точные данные. Ведь когда ложноположительный результат, его трижды нужно перепроверить. Ну и скорость, это тоже очень важно», - сказал он.
В Роспотребнадзоре считают массовое тестирование важнейшим инструментом в борьбе с коронавирусом, поскольку оно позволит выявлять заболевших на ранней стадии.
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