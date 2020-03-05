В России выявлен новый заразившийся коронавирусом
Новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в России. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Сообщается, что речь идет о гражданине Италии, сообщает RT.
Накануне сообщалось, что в Санкт-Петербурге госпитализирован студент из Италии с подозрением на коронавирус. В общежитии, где он проживал, проводятся карантинные мероприятия.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как получить больничный находящимся на карантине из-за коронавируса. По его словам, для этого не нужно идти в больницу и вызывать врача на дом.
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