В России выявлен новый заразившийся коронавирусом

Накануне сообщалось, что в Санкт-Петербурге госпитализирован студент из Италии с подозрением на коронавирус. В общежитии, где он проживал, проводятся карантинные мероприятия.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как получить больничный находящимся на карантине из-за коронавируса. По его словам, для этого не нужно идти в больницу и вызывать врача на дом.















