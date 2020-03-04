В Испании официально подтвердили 200 случаев заражения коронавирусом

Минздрав Испании проинформировал о 200 случаях заражения коронавирусом нового типа COVID-2019 в стране. Как сообщает РИА Новости, ранее число инфицированных в Испании составляло 179 человек.

В частности, вирус зарегистрирован у трех детей. При этом отмечается, что занятия в школах не отменялись.

Ранее сообщалось, что число жертв коронавируса в Италии превысило 100 человек.

