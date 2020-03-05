Собянин рассказал, как получить больничный находящимся на карантине
Граждане, находящиеся в Москве на карантине по коронавиру, смогут получить больничный курьерской доставкой. Об этом проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
Градоначальник пояснил, что если человек чувствует себя хорошо, но для самоизоляции требуется больничный лист, то не следует идти в поликлинику или вызывать скорую помощь на дом. В столице работает горячая линия департамента здравоохранения по номеру 8-495-870-45-09, на который и нужно позвонить. В течение двух дней после того, как оператор примет заявку, курьер доставит больничный лист на дом.
Собянин подчеркнул, что справку о временной нетрудоспособности получат даже здоровые люди. При этом больничный лист может быть выписан и задним числом.
На данный момент по распоряжению Роспотребнадзора обязательную изоляцию на дому должны пройти все граждане, прибывающие из Китая, Южной Кореи и Ирана. В случае необходимости больничные могут выданы им прямо в аэропорту.
Сергей Собянин отметил, что если из Италии и других неблагополучных по коронавирусу стран приехали несколько членов семьи, больничные листы оформят на всех по одной заявке.
По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в мире составляет почти 93 тысячи, скончались около 3,2 тысячи человек.
Накануне сообщалось, что студент из Италии госпитализирован в Петербурге с подозрением на коронавирус. У него выявлены признаки ОРВИ, характерные и для коронавируса. Сейчас проводится обследование всех людей, контактировавших с молодым человеком.
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