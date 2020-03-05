В Петербурге госпитализирован студент из Италии с подозрением на коронавирус

У молодого человека были выявлены признаки ОРВИ, которые являются характерными для коронавируса. В настоящее время проводятся карантинные мероприятия в общежитии Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова (СЗГМУ). Также проводится обследование всех людей, контактировавших со студентом.

Студент госпитализирован в больницу им. Боткина. Он находится под наблюдением врачей.

Ранее стало известно об одном случае заражения в Москве. Вирус был диагностирован у вернувшегося из Италии туриста.

