В Петербурге госпитализирован студент из Италии с подозрением на коронавирус
Студент из Италии госпитализирован в Петербурге с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает Интерфакс.
У молодого человека были выявлены признаки ОРВИ, которые являются характерными для коронавируса. В настоящее время проводятся карантинные мероприятия в общежитии Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова (СЗГМУ). Также проводится обследование всех людей, контактировавших со студентом.
Студент госпитализирован в больницу им. Боткина. Он находится под наблюдением врачей.
Ранее стало известно об одном случае заражения в Москве. Вирус был диагностирован у вернувшегося из Италии туриста.
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