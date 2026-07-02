В России усомнились в эффективности сервиса с ИИ по поиску пропавших питомцев
Результативность приложения можно будет оценить только в процессе его эксплуатации, заявила НСН Олеся Борисенко.
Если человек не хочет возвращать владельцу найденное животное, никакой сервис в этом случае не поможет, также непонятно, как будет настроен поиск животного ввиду сложностей с его идентификацией, заявила НСН руководитель Клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко.
Сервис «Авито» 6 июля запустит сервис для поиска пропавших домашних животных с помощью ИИ «ХвостРадар». Платформа будет сопоставлять фото разыскиваемого питомца с изображениями из объявлений с учетом местоположения и других факторов. Владелец получит подборку объявлений, среди которых потенциально может оказаться его питомец. Борисенко отметила, что оценить эффективность ресурса можно будет только на практике.
«Практика — критерий истины, и пока мы не попробуем, мы не узнаем, эффективно или нет. Возможности искусственного интеллекта сейчас действительно существенно облегчают людям жизнь во многих сервисах. И сама задумка неплоха, найти тех животных, которые, например, были украдены и перепродаются, возможно, поможет. Если будут истории тех, кому это действительно помогло, тогда мы скажем, что это эффективно и работает. Если таких историй не будет, значит, мы скажем, что было хорошее начинание, но его надо доработать. Я не встречала аналогов. Обычно, если животное теряется и оно чипировано, найти владельца можно по базе чипов. Если вы нашли животное, и оно имеет чип или клеймо, вы имеете возможность идентифицировать его и вернуть его законному владельцу», — сказала она.
Специалист объяснила, почему подобный сервис может оказаться бесполезен.
«Искусственный интеллект тоже допускает ошибки. Есть опция поиска по фотографии в поисковиках, когда вы можете туда загрузить любой снимок, он будет искать похожие. ИИ смотрит, например, на определенную позу и находит вам все варианты, где похожая поза. Если вы, например, потеряли черную немецкую овчарку, какая вероятность, что пусть даже в вашем регионе будет найдена именно ваша собака? Если мы говорим о человеческом лице, там все-таки больше моментов для идентификации, если мы говорим о морде животного, типаже, сложении, стати, то здесь все гораздо сложнее. Мы не знаем, что разработчики закладывали в алгоритм, какие параметры, насколько точно программа поможет сличить животное из объявления с разыскиваемым животным. А если человек не хочет возвращать собаку, у него есть тысяча один способ этого добиться. Если вы нашли собаку в своем дворе или в доме закрыли, то никто не знает, что она у вас. Когда человек украл собаку, чтобы ее использовать в своих целях, он ее нигде не светит, не обозначает. В этом случае сервис никак не облегчит ситуацию», — сообщила Борисенко.
Собеседница НСН рассказала о сложностях со статистикой потерянных и найденных домашних животных.
«У нас нет алгоритма, когда человек, например, должен пойти в полицию и заявить, что у него пропала собака. А если собака нашлась, то пойти в полицию и сказать, что он ее отыскал. Тогда была бы возможность это отследить. Чаще всего животное, если теряется, максимум, что мы делаем, это расклеиваем объявление и сообщаем в соцсети. Опять-таки, если человек потерял животное и нашел его, например, сбитым на дороге. То есть он вроде его нашел, но оно погибло. Никто не ведет статистику, сколько теряется, сколько находится», — подытожила эксперт.
Ранее Олеся Борисенко рассказывала НСН, как обезопасить себя и свое домашнее животное от бешенства, особенно, если в районе объявлен карантин по заболеванию.
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