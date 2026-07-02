Кабмин снизил норматив продаж бензина на бирже до 10% Россия в I полугодии увеличила экспорт картофеля почти в 11 раз В России с 19 октября появятся два новых стандарта по страхованию жизни Продажи день в день: Театр Шиловского обозначил особенности летних спектаклей Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном» со среднегодовой зарплатой $4,25 млн