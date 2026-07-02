Врач предупредила об опасности длительного питания

Длительное купание может обернуться вредом здоровью. Об этом в разговоре с Lenta.ru заявила кандидат медицинских наук, дерматовенеролог и основатель сети клиник эстетической медицины «Реформа» Наталья Михайлова.

По ее словам, длительное нахождение в воде повышает проницаемость кожи, разрушая ее защитный барьер. В теплой влажной среде, особенно в стоячих водоемах и бассейная, активно размножаются вирусы, грибки и бактерии. Врач добавила, что через микроповреждения кожи могут развиваться грибковые инфекции, фолликулиты, воспаления, а также обострение акне и раздражение.

Не полезно для здоровья и длительное купание в море. Морская соль провоцирует обезвоживание, усиливает раздражение и сухость.