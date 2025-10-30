Депутат Бурматов напомнил догхантерам об уголовном наказании

Отследить догхантеров элементарно, потому на каждом углу висит камера, таких преступников надо сажать в тюрьму, сказал НСН Владимир Бурматов.

Действия догхантеров попадают под статью уголовного кодекса, которая предполагает пять лет лишения свободы, заявил в эфире НСН зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

Массовое отравление собак в подмосковном Путилково — только за одну неделю погибли две собаки, пишут в местных Telegram-каналах. Каждый день собачники района находят новые места с отравой в виде порошка. Догхантеры — люди, которые самостоятельно и незаконно занимаются истреблением собак, преимущественно бездомных. Бурматов назвал догхантерами уголовными преступниками.

«Догхантеров надо сажать в тюрьму, потому что они мерзкие уголовные преступники, выродки, нарушающие закон. Их деяния попадают под статью уголовного кодекса, которая предполагает пять лет лишения свободы. Нужно понимать, что жертвами такого яда могут стать не только животные, но и люди. Отраву разбрасывают и на детских площадках, в песочницах играют дети, которые тащат в рот что попало. Это вопросы к полиции, потому что такие выродки убивают домашних животных. Бездомные собаки не бегают там, где разбрасывается этот яд. Для маленьких собак по типу пекинеса или йоркширского терьера даже небольшая крошка этой отравы станет смертельной. Мы дали шанс полиции реализовать свои полномочия в полной мере. Преступникам грозит до пяти лет лишения свободы за массовое убийство животных», — сказал собеседник НСН.
Он призвал граждан, которые стали свидетелями действий догхантеров, писать заявления в полицию и прокуратуру.

«У нас есть примеры, когда сажали таких "деятелей". Отследить их элементарно, потому что сегодня все увешено видеокамерами. Полиция работает по-разному. Людям нужно обязательно писать заявления, если они стали свидетелями совершения таких преступлений. Без заявлений никакого расследования не будет. Если сотрудники полиции бездействуют, то нужно сразу же формировать обращение в прокуратуру. Прокуратура работает эффективно и очень часто привлекает к дисциплинарной ответственности нерадивых правоохранителей, которые не хотят делать свою работу. Также я рекомендую писать обращения в Госдуму на мое имя. Мы подкрепим заявления депутатскими запросами», — заключил депутат.

Ранее руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов Олеся Борисенко заявила НСН, что список опасных пород собак, предложенный депутатами, не имеет смысла, а приучить россиян надевать намордники на невоспитанных питомцев можно с помощью штрафов.

ФОТО: РИА Новости / наталья Селиверстова
