Массовое отравление собак в подмосковном Путилково — только за одну неделю погибли две собаки, пишут в местных Telegram-каналах. Каждый день собачники района находят новые места с отравой в виде порошка. Догхантеры — люди, которые самостоятельно и незаконно занимаются истреблением собак, преимущественно бездомных. Бурматов назвал догхантерами уголовными преступниками.

«Догхантеров надо сажать в тюрьму, потому что они мерзкие уголовные преступники, выродки, нарушающие закон. Их деяния попадают под статью уголовного кодекса, которая предполагает пять лет лишения свободы. Нужно понимать, что жертвами такого яда могут стать не только животные, но и люди. Отраву разбрасывают и на детских площадках, в песочницах играют дети, которые тащат в рот что попало. Это вопросы к полиции, потому что такие выродки убивают домашних животных. Бездомные собаки не бегают там, где разбрасывается этот яд. Для маленьких собак по типу пекинеса или йоркширского терьера даже небольшая крошка этой отравы станет смертельной. Мы дали шанс полиции реализовать свои полномочия в полной мере. Преступникам грозит до пяти лет лишения свободы за массовое убийство животных», — сказал собеседник НСН.